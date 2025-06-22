Фраза «воссоединение России и Украины» исчезла из российских учебников по истории, поскольку является коммунистической идеологизацией времен Хрущева. Никакой Украины во времена Московского царства не было, запорожские казаки не воссоединялись с Россией, а шли под ее протекторат. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил доктор исторических наук, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Видео с эпизодом общения Мединского и Путина опубликовали журналисты ВГТРК. Историк рассказал президенту, что в новых учебниках по истории «мы избавились от ложных посылов».

«Вот учебник 7 класса, XVI-XVII век, история России. Мы всегда учили, что 1954 год это не только запуск процесса Крыма, это всенародное отмечание 300-летия воссоединения Украины с Россией. И даже под это дело снималось кино, писались картины. Это совершенно лживая историческая фраза, вызывающая всегда улыбку у историков, про воссоединение Украины с Россией», — сказал Мединский.

По его словам, в 1954 году Хрущев пытался заручиться поддержкой коммунистов из Украинской ССР, поэтому он передал Киеву Крым и ввел в оборот фразу о «воссоединении».

На самом деле, отметил Мединский, речь шла о вхождении в состав Московского царства — на правах определенной автономии — земель Войска Запорожского.

«Вхождение под протекторат в состав Московского царства. Какое воссоединение? Не было никакой Украины. Не было государственности, о чем можно говорить?» — сказал Мединский.

Он добавил, что в новых учебниках «мы избавляемся от идеологизации, которая порождала у детей ложные представления о том, что было на самом деле».