Путин: украинская государственность — это всего лишь красивый лозунг Ленина

Президент России Владимир Путин охарактеризовал идеи украинской государственности как инструмент советской политики, связав их с ленинской концепцией, которую назвал «красивым лозунгом» для привлечения национальных элит. Об этом он заявил на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории.

«А началась она с того, что после того, как эти же, по сути, политические силы способствовали развалу [Российской] Империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты», — сказал Путин, поясняя происхождение ленинской идеи коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, по его словам, никогда не существовало.

Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

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Путин также согласился, что широкое празднование в СССР в 1954 году 300-летия якобы воссоединения России и Украины имело политическую подоплеку. Он заявил, что эти инициативы были связаны с продолжением политики компартии большевиков по поводу так называемой коренизации.

Ранее помощник президента Владимир Мединский, участвовавший во встрече, указал, что передача Крыма Украинской ССР и празднование 300-летия были инициированы Никитой Хрущевым для поддержки украинской части компартии.