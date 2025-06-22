Путин раскрыл секрет Победы в Великой Отечественной войне

Традиционные ценности и вера в Отечество легли в основу Победы в Великой Отечественной войне, рассказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с авторами и редакторами нового учебника истории. Выступление российского лидера опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава России заметил, что духовное единство закладывалось в том числе через школу и церковь.

«Хотел бы отметить, что, без всякого преувеличения, в основе Победы над нацистской Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально поддерживало наш народ, лишали наши традиционные ценности и вера в Отечество. Больше того, часто мы слышали, что основы этой победы были заложены как раз в школе», — разъяснил Путин.

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Президент пояснил, что в 90-е годы была утрачена и взаимосвязь, и единая логика исторического процесса и учебных программ. Он добавил, что с удивлением видел в некоторых учебниках по истории «все что угодно, кроме правды».

Кроме того, Путин заявил, что ЕГЭ по истории может стать обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.

Ранее глава России сообщил, что народы России при всех этнических и религиозных различиях объединяет общее морально-нравственное начало, в основе которого лежат традиционные ценности.