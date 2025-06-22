Украина должна вернуться к состоянию, в котором страна провозгласила независимость — к безъядерному внеблоковому статусу.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Sky News Arabia, кадры которого опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Необходимо вернуться к тому, с чего началась украинская государственность, а именно к тому, что было прописано в Декларации о независимости. Нейтральный внеблоковый статус и безъядерность», — отметил он.

20 июня Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что если бы Украина сбросила на Россию «грязную бомбу», то это было бы колоссальной ошибкой республики. Российский лидер подчеркнул, что при применении подобного вооружения ответ России был бы очень жестким. Президент выразил надежду, что до такого исхода событий никогда не дойдет.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что Киеву необходимо либо ядерное оружие, либо членство в каком-либо альянсе для защиты Украины.