«Варианты похитрее»: Вассерман рассказал, как ответит Иран на атаку США

Сегодняшней ночью Иран подвергся нападению со стороны США. Заявляется, что американцы нанесли мощные удары по трем ядерным объектам страны. Политологи считают: ближневосточная воронка продолжает активно закручиваться. Для Анатолия Вассермана атака американцев стала неожиданной.

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О том, как ответит Иран и как отреагирует на события на Ближнем Востоке Россия, именитый эрудит рассказал «МК».

- Я не ожидал, что Трамп это сделает, - говорит Анатолий Александрович. – В общем-то, он очень серьезно старался не влезать ни в какие военные авантюры. И мне изрядно жаль, что его «дожали». Заинтересованных в таких делах всегда много. До тех пор, пока не пришла пора делить ответственность, очень многие будут уверять, что это - их заслуга. Но другое дело, что ответственность может наступить довольно скоро. И тогда, наоборот, даже те, кто добивался этого преступления, будут заверять, что они ни причем.

- Возможности ответить США у Ирана есть, - считает Вассерман. - Будет ли желание - это всегда трудно предсказать. Но, скорее всего, желание у Ирана тоже найдется. Полагаю, самыми очевидными мерами станут удары по военным базам США практически во всем регионе, благо, что там их немало. И, конечно, получение Йеменом дополнительных ударных средств, противокорабельных. Именно потому что это - очевидная и напрашивающаяся мера, полагаю, что к такому ответу США уже как-то подготовились. А, значит, Иран будет искать какие-нибудь варианты похитрее. Думаю, что найдет.

Вассерман говорит, что Россия непременно отреагирует на атаку Ирана.