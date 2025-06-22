Стало известно о четырехдневной поездке Путина в Китай

Президент России Владимир Путин проведет четыре дня в Китае в конце августа-начале сентября. Это подтвердил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео доступно в Telegram.

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Ушаков ответил утвердительно на вопрос, будет ли Путин будет в Китае с 31 августа по 3 сентября. Помощник президента уточнил, что в ходе зарубежного визита российский лидер поучаствует в нескольких мероприятиях.

При этом Ушаков назвал редчайшим случаем продолжительность этой зарубежной поездки Путина.

Ранее помощник президента оценил, может ли состояться визит Путина в США или президента Дональда Трампа в Россию. По словам Ушакова, такие встречи не обсуждаются. Он добавил, что по этому вопросу нет никакой конкретики.