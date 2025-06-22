В МИД РФ сделали резкое заявление в связи с ударами США по Ирану

Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику, пишет пресс-служба МИД РФ на официальном сайте.

ВВС и ВМФ США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Ирана. В Тегеране назвали недопустимыми действия США. Кроме того, атаки на Иран осудили Венесуэла, Куба, Саудовская Аравия и Оман.

«Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые», — подчеркнули в МИД РФ.

Медведев отреагировал на удары США по Ирану

Особую тревогу вызывает то, уточнили дипломаты, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН.

В ведомстве заметили, что последствия акции, в том числе радиологические, еще предстоит оценить. Вместе с тем очевидно, добавили в министерстве, что начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности.

В МИД подчеркнули, что международные организации обязаны отреагировать на действия США.