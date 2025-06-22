Песков: у Путина нет в планах разговора с Трампом после ударов США по Ирану
Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после американских ударов по Ирану пока не планируется.
Однако она может быть по необходимости оперативно организована, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока нет, - ответил он на вопрос, планируется ли телефонный разговор руководителей двух стран. - Но при необходимости такие контакты сейчас могут организовываться весьма оперативно".