Песков: у Путина нет в планах разговора с Трампом после ударов США по Ирану

ТАСС

Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после американских ударов по Ирану пока не планируется.

Однако она может быть по необходимости оперативно организована, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет, - ответил он на вопрос, планируется ли телефонный разговор руководителей двух стран. - Но при необходимости такие контакты сейчас могут организовываться весьма оперативно".