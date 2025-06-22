Медведев отреагировал на удары США по Ирану

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале ночные удары ВВС и ВМФ США по объектам иранской ядерной программы.

В ночь на воскресенье, 22 июня, Соединенные Штаты нанесли массированные удары по объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.

По оценке Медведева, критическая инфраструктура ядерного цикла предварительно не пострадала или пострадала незначительно. Он добавил, что обогащение ядерных материалов и будущее производство ЯО — будет продолжено.

«Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект. Израиль под ударом, гремят взрывы, люди в панике. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции. Абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США», — разъяснил зампред Совбеза.

Кроме того, заметил Медведев, политический режим Ирана сохранён и даже стал сильнее. Он уточнил, что народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал.

Политик резюмировал, что Дональд Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США. Он заметил, что на фоне таких успехов американскому лидеру «не видать Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации».