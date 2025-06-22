Лавров прокомментировал удары Израиля по Ирану

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в беседе с журналистами, что если применять право на самооборону без учета Устава ООН, то будет полный хаос. Об этом пишет ТАСС.

Ранее ряд западных стран одобрил удары Израиля по Ирану. Главы государств и правительств отметили, что Израиль имеет право на самооборону.

«Будет уже, конечно, не миропорядок, а хаос полный, третья мировая может замаячить совсем рядом», — подчеркнул Лавров.

По его словам, на Западе уже не скрывают своей нацеленности на использование Украины против России.

РФ демонизируется, хотя это слово и не отражает какую-то звериную агрессию в их риторике и действиях, констатировал министр.