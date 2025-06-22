"Это будет хаос": Лавров осудил оправдание Западом ударов по Ирану

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что если применять право на самооборону без учета Устава ООН, то будет полный хаос. Так он отреагировал на одобрение западными странами ударов Израиля по Ирану тем, что Израиль имеет право на самооборону.

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Лавров напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Израиль имеет право на самооборону, после атаки ЦАХАЛ на ядерные объекты Ирана.

"Если право на самооборону для каждый страны трактовать так, что "я сама решаю, когда это право применять и не хочу озираться на Устав ООН", то это будет уже не миропорядок, а хаос полный", - объяснил министр.

Лавров добавил, что в этом случае "третья мировая может замаячить совсем рядом".