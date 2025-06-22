Захарова обвинила Киев и Запад в распространении небылиц о детях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина и страны Запада распространяют недостоверную информацию о том, что Россия якобы препятствует воссоединению эвакуированных детей с семьями.

«Киев и страны Запада, которые его поддерживают, активно эксплуатируют «тему детей» на разных международных площадках, распространяя абсолютно вымышленные истории, которые не соответствуют действительности», — цитирует ТАСС Захарову.

Она уточнила, что во время переговоров 2 июня Москва получила от Украины список из 339 несовершеннолетних, потерявших связь с родителями или опекунами.

Дипломат также подчеркнула, что Россия эвакуирует детей из зон боевых действий и не препятствует их возвращению к семьям.

Ранее глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Россия выполняет все договорённости по передаче Киеву тел погибших солдат ВСУ.