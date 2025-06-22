Позиция России в вопросе урегулирования конфликта на Украине не изменилась, приоритет отдается решению глубинных причин конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью JDD.

© Газета.Ru

«Для нас важно получить четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО, а также добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине, вне зависимости от языка, национальности или религии», — заявила она.

После высказываний президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума о том, что он считает русских и украинцев одним народом, украинский лидер Владимир Зеленский объявил о ряде новых мер и начале «месяца особых действий для усиления давления на Россию».

Захарова: Запад ослабляет Европу под видом давления на Россию

Позже глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский поставил перед украинскими дипломатами четкие задачи на период особого «месяца давления на Россию».