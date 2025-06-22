В День памяти и скорби Матвиенко напомнила о целях европейских нацистов

Долг россиян - сохранять и передавать всю правду о трагической и героической странице истории страны в годы Великой Отечественной войны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "И всю правду, без изъятий, во всей ее преступной полноте, о той позорной, звериной, пещерной странице истории Европы", - написала она в своем Telegram-канале в День памяти и скорби.

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По словам сенатора, в нашей стране не имеют права забывать, с чем пришел тогда враг, какие злодеяния он совершил. "Потомки должны ясно понимать, что целью европейских нацистов было не разрушение нашего государства или коммунистической идеи, а полное физическое уничтожение, геноцид русского, других народов нашей страны. Стирание нашей культуры. По их планам - нас просто не должно было быть", - подчеркнула Матвиенко.

Фашистская Германия напала на Советский Союз 84 года назад, принеся горе, смерть и разорение на нашу землю, напомнила спикер СФ. Но поколение наших отцов, дедов и прадедов, проявив нравственную силу, непоколебимость и высоту духа, одолело германские и другие европейские орды последователей человеконенавистнической идеологии, отстояло свое право на жизнь и право нашей уникальной многонациональной цивилизации продолжаться, написала она.