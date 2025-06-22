В РФ ответили на ядерные удары США по Ирану

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас призвал укреплять суверенитет, вооружённые силы и ядерный потенциал России на фоне американских ударов по Ирану.

Об этом он написал в своём Telegram.

«США нанесли удары по Ирану и требуют от Тегерана капитуляции, называя это наступлением «времени для мира». Мир по американским правилам, наносить удары когда угодно и где угодно, без согласия Совбеза ООН, без объявления войны», — указал он.

Сенатор выразил интерес, какое «мнение» западные эксперты выскажут по поводу того, насколько «американский мир» соответствует международному праву и интересам человеческой цивилизации.

«Выжить в таком мире можно только одним способом — укреплять суверенитет нашей страны, вооружённые силы и ядерный потенциал», — подчеркнул Клишас.

22 июня Трамп сообщил об атаке американских ВВС на три ядерных объекта Ирана.

По информации СМИ, военные США применили противобункерные бомбы и ракеты Tomahawk против Ирана. При этом телеканал CNN уточняет, что Соединённые Штаты использовали бомбу «бункер-уничтожитель» при ударах по Ирану.