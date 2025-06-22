Ушаков оценил возможность визита Путина в США или Трампа в Россию

Возможные визиты президента России Владимира Путина в США или американского лидера Дональда Трампа в Россию на данный момент не обсуждаются, заявил Юрий Ушаков.

При этом он подчеркнул, что «как стороны договорятся, так и будет», но пока по этому вопросу нет никакой конкретики.

До этого Трамп отказался приезжать в Москву на 9 мая. Он пообещал приехать позже «если все уладится» , но подчеркнул, что приехать в российскую столицу на День Победы было бы слишком рано.