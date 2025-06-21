В России заявили о начале в США гражданской войны низкой интенсивности

Член Совета Федерации Алексей Пушков на полях ПМЭФ заявил, что гражданская война низкой интенсивности в США уже началась. Его слова приводит РИА Новости.

«На мой взгляд, американская гражданская война не будет в виде того, что будет один лагерь вооруженный против другого вооруженного. Все будет сложнее, но, по-моему, она уже началась», — сказал сенатор.

Он отметил, что ситуация выходит за пределы расовых конфликтов, в них участвуют и мигранты, и белое население Соединенных Штатов, что свидетельствует о сильном расколе общества. По мнению политика, противостояние будет вспыхивать, затихать и где-то проявляться снова. Он добавил, что причины будет социальными, а демократы и республиканцы будут использовать противоречия для усиления собственных позиций.

«Схватка за власть»: в США объяснили значение протестов

Ранее Пушков оценил перспективы отделения Калифорнии от США на фоне протестов. Сенатор отметил, что протестная волна постепенно спадает, поэтому пока подобных предпосылок нет.