Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной

Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал, что хорошее знание истории помогает ему в переговорном процессе. Интервью чиновника было показано в эфире телеканала СоловьевLive.

«Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает», — пояснил Мединский.

На вопрос о том, как он ощущает себя в роли одновременно участника исторических событий и историка, Мединский ответил: «Это весьма поучительно… Интересно».

Он также добавил, что история никогда не повторяется в точности, но знание исторических закономерностей позволяет с определенной долей вероятности прогнозировать развитие событий.