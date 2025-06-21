Мединский высказался о воссоединении Крыма с Россией

Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено. Об этом он сказал в интервью для проекта "Новый мир" в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Воссоединение Крыма с Россией исторически предопределено, - отметил Мединский. - К счастью, что оно прошло по самому мягкому и легитимному из возможных сценариев, такова была логика истории".

При этом помощник президента считает, что повлиять на это нельзя. "Кто бы ни писал книги про то, что Украина не Россия, а Крым - это, не знаю, что-то еще, но история определяет так, как она определяет", - добавил Мединский.

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18 марта 2025 года в Республике Крым отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В этот день 11 лет назад был подписан договор о принятии республики в состав Российской Федерации на правах ее субъекта.