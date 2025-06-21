Мединский: украинские учебники прививают ненависть к России

Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что украинские учебники прививают детям ненависть к России. Об этом он сказал в интервью для проекта "Новый мир" в эфире телеканала "Соловьев Live".

"С детей они закладывают ненависть к русскому народу и к России, - отметил Мединский. - Их учебники, учебные листки, к сожалению, воспитывают ненависть. Но так не может быть вечно. Это обязательно закончится рано или поздно, и авторы их канут в небытие, потому что люди лучше, чем о них думают".

При этом, продолжил он, в России подход к истории и созданию учебников другой. "Если даже в истории нашей были какие-то сложности, значит, надо сделать акцент на том, как мы эти сложности преодолели, и что мы вместе сделали хорошего, - отметил Мединский. - То есть, наши учебники учат дружбе и добру".

С 1 сентября 2023 года в образовательном процессе используют новые учебники по истории для 10-11-х классов. Издание состоит из четырех книг: "История России" (10-й класс), "Всеобщая история" (10-й класс), "История России" (11-й класс) и "Всеобщая история" (11-й класс). Авторами учебников выступили Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.