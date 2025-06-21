Появившиеся в небе Казахстана украинские БПЛА показали, что «преступный режим Зеленского представляет все более реальную и серьезную угрозу не только для России, но и для других стран». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотников ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области. Скорее всего, дроны заходили с казахстанской территории для ударов по России.

Захарова заявила, что Киев нарушил территориальную целостность Казахстана — союзника РФ и члена ОДКБ.

Дипломат призвала ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, которые «безрассудно подвергают угрозе безопасность всего Евразийского региона».

«Совершенно очевидно, что выпестованный натовцами преступный режим Зеленского представляет все более реальную и серьезную угрозу не только для России, но и для стран, с которыми Киев на словах пытается выстраивать конструктивный диалог», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, инцидент показал, что в рамках ОДКБ необходимо укреплять меры коллективной безопасности.

Накануне жители Мангистауской области Казахстана нашли беспилотник, который британцы предоставили Киеву.