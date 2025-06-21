Вопрос вступления Украины в НАТО уходит из повестки дня, европейское руководство ничего не может поделать, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Ранее западные СМИ сообщили, что предстоящий саммит НАТО в Гааге пройдет по сокращенной программе: принято решение исключить из повестки заседания обсуждение украинского кризиса.

«Украина сходит с повестки дня в НАТО. Европейские руководители скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Трамп не хочет обсуждать Украину, а навязывать ему эту тему никто не решается», — заметил Пушков.

Сенатор предположил, что Трамп может покинуть саммит альянса также, как ранее уехал со встречи «Большой семерки».

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В этом случае, заметил Пушков, саммит альянса завершится провалом, а вместо демонстрации единства будет очередная демонстрация того, что Трампу «сильно надоели его европейские союзники». Он добавил, что страны ЕС, со своей стороны, терпеть не могут американского лидера.