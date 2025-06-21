Медведев выступил с неожиданным предложением к Израилю

Израилю вместе с Ираном следует отказаться от ядерных программ, заявил в соцсети «ВКонтакте» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее политик отметил, что «заваруха» между Израилем и Ираном не вредит российским интересам в регионе. Вместе с тем, предупредил он, региональный конфликт может перерасти в глобальный.

«Иногда полезно задавать простые вопросы. Есть ли у Ирана ядерное оружие? Мы не знаем, но мы знаем, что у Израиля есть секретная ядерная программа. Что ж, пусть они совместно откажутся от таких программ под наблюдением Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ», — предложил Медведев.

Зампред Совбеза напомнил, что в прошлые годы «такой отказ назывался «нулевым вариантом».

По его мнению, Иран и Израиль откажутся от такого предложения. Он добавил, что никакие удары не помогут, так как Тегеран видит своё выживание в ядерной программе и продолжит её во что бы то ни стало.

Иран начал использовать новую тактику в конфликте с Израилем

Медведев заметил, что попытка уничтожить ядерную программу приведет к тому, что Иран в том случае, если ядерное оружие у него все же есть, применит его в обязательном порядке, а затем восстановит эту программу любой ценой.

Политик резюмировал, что «Нетаньяху уйдёт, но Иран останется, во главе с новым аятоллой».