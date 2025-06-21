Спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему ФРГ «забыла» поступки, совершенные Москвой в отношении Берлина, заявил, что текущая политика Германии аукнется ей в будущем. Видео с комментарием Володина Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам председателя нижней палаты парламента, вопрос о том, почему немцы забыли свою историю, следует задавать им самим.

«Правильно было бы, особенно политикам, которые берут на себя обязанность и смелость продвигать сегодняшние решения, а также говорить о выстраивании отношений или о прошлом, все-таки опираться на правду и ничего кроме правды», — сказал Володин.

Он объяснил, что правда «все равно найдет дорогу», но политикам «будет стыдно» за то время, когда Германия намеренно вела деятельность по охлаждению отношений с РФ и те действия, которые привели к проблемам немецкого народа.

7 июня Володин направил председателю бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии материалы об ударах Киева по гражданским объектам РФ. В своем обращении председатель Госдумы указал на противоправные действия украинских властей, направленные против мирных жителей России.

Кроме того, Володин раскритиковал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который, по словам спикера, «позволил себе исказить историю, забыв, кто на самом деле освободил мир от нацизма».