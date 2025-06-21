Песков раскрыл детали переговоров России с США

Россия и США на данный момент не обсуждают возможные договоренности по стратегическим наступательным вооружениям, ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), противоракетной обороне (ПР) и договору по открытому небу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова приводит ТАСС.

«Нет, по этим вопросам переговоры с американской стороной сейчас не идут», — отметил представитель Кремля.

Авторы материала также отметили, что российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ не упомянул эти вопросы, говоря о российско-американских отношениях.

27 февраля заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия выступает за диалог с США по стратегическому вооружению и хочет возобновить соответствующие переговоры. Он подчеркнул, что переговоры потребуют конструктивного подхода, а также учета интересов Москвы и Вашингтона.