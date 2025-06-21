Захарова оценила ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Захарова назвала очень опасной ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Ситуация вокруг иранской ядерной программы является очень опасной, рассказала журналистам на полях ПМЭФ представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в попытках создания ядерной бомбы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, пусковые ракетные установки.
«Россия делает все возможное, чтобы не быть модератором, но чтобы внести вклад в деэскалацию между Израилем и Ираном. Потому что ситуация очень опасная с ядерной энергетикой и технологиями. Мы [Москва] проводим [переговоры] со всеми странами региона, с теми, кто вовлечен в эскалацию, и с другими странами», — отметила Захарова.
Ядерная программа Ирана становится предлогом для конфликта
Представитель МИД пояснила, что президент РФ Владимир Путин провел переговоры с главами государств и правительств ряда стран региона.