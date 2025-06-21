Рогов назвал Сумы исторически русским городом

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Сумы являются исторически русским городом, а его жители ждут прихода России. Об этом заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости

Рогов назвал Сумы исторически русским городом
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«Сумы — исторически русский город, основанный русскими людьми. Местное население ждет прихода России, так как осознает, что только с Россией возможно развитие и созидание», — сказал он.

Также Рогов добавил, что вхождение в состав России могло бы стать для Сум шансом на развитие.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) допустил взятие города Сумы на Украине. «У нас нет задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю», — сказал российский лидер.