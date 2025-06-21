Захарова назвала самый ценный ресурс России

Самым ценным ресурсом России является молодежь, от нее зависит будущее страны и многополярного мира. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

На полях ПМЭФ Захарова выступила на сессии «Диалог без границ: молодежное сотрудничество во имя будущего». Она рассказала, что в России молодежь рассматривается как самый ценный ресурс.

«У нас их много: природные, геополитические, стратегические ресурсы, разные есть. Но молодежь — самый ценный», — заявила Захарова.

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По ее словам, семья и государство должны заботиться о молодых и прививать подрастающему поколению морально-этические и нравственные ценности. Главным действующим лицом будущего многополярного мира будет современная активная и образованная молодежь. Не случайно крупные международные объединения БРИКС, ШОС и СНГ проводят многочисленные молодежные форумы.