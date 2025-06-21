В МИД РФ оценили последствия от возможного введения США пошлин в 500%

Принятие Конгрессом США проекта о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, попытки его реализации с высокой долей вероятности не приведут к отказу других государств от торговли с РФ, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин. Об этом пишет РИА Новости.

Сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) ранее внес в Конгресс законопроект по санкциям, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, природный газ и уран.

«Я знаю, что такой законопроект есть, и якобы имеется широкая поддержка — более двух третей [сенаторов]. В самих США есть соответствующие процедуры для того, чтобы такие законопроекты проходили и могли вступать в силу. Это очень жёсткий проект», — отметил Панкин.

По его оценке, сенатору не удастся добиться поставленных целей — торговля с Россией не прекратится. Он добавил, что «это невыгодно нефтяному рынку прежде всего».

Панкин уточнил, что даже в руководстве США предупреждали о о серьезном обратном эффекте для Соединенных Штатов прежде всего и для мирового рынка в целом.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.