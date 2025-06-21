Медведев раскрыл, чем ударят по Украине в ответ на «грязную бомбу»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал планы Украины создать так называемую «грязную» ядерную бомбу.

В пятницу, 20 июня, президент России Владимир Путин заявил в ходе ПМЭФ, что возможный сброс «грязной» ядерной бомбы на территорию России стал бы колоссальной и, может быть, последней ошибкой правительства Украины.

«Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил Глава государства», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза заметил, что украинским министрам следует посетить Чернобыль с тем, чтобы отчетливо осознать последствия обмена ударами.

«Пусть прогуляются в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотрят красочный сериал», — посоветовал политик.

По его оценке, заваруха между Израилем и Ираном «не вредит нашим делам». Он уточнил, что большая часть граждан США не представляет где находится Украина, в то время как Израиль для команды президента США Дональда Трампа — «родной».

Медведев осудил удары Израиля по Ирану

Медведев резюмировал, что США, Ирану и Израилю необходимо «молиться по священным книгам всех авраамических религий», чтобы ближневосточный конфликт не перерос в глобальный.