Европа утратила святость и превратилась в площадку для фрик-шоу наподобие Олимпиады в Париже.

Об этом в субботу, 21 июня, в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Про Европу не говорю — там не осталось ничего святого. Их удел — фрик-шоу наподобие Олимпиады в Париже, в котором участвуют дегенеративные уродцы типа [президента Франции Эммануэля] Макрона и прочих урсул со стармерами», — написал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что конфликт между Израилем и Ираном на самом деле никак не сказывается на положении России, пусть и констатация этого факта выглядит цинично.

Медведев сделал «циничное» заявление о «заварухе» между Израилем и Ираном

До этого политик заявил, что властям Украины надо прогуляться в зоне отчуждения у Чернобыля, чтобы понять возможные последствия применения ими «грязной бомбы» на российской территории