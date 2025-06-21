Медведев сделал «циничное» заявление о «заварухе» между Израилем и Ираном

Конфликт между Израилем и Ираном на самом деле никак не сказывается на положении России, пусть и констатация этого факта выглядит цинично.

Об этом в субботу, 21 июня, в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Как это ни звучит цинично, но вся эта заваруха между Израилем и Ираном нашим делам очевидно не вредит», — признал он.

По словам политика, большинство американцев «даже не знает, где находится умирающая Украина». При этом команда президента США Дональда Трампа «совсем не горит желанием тратить деньги на чужой им конфликт», поскольку теперь «сильно напряжена».

«Тут ведь другое дело — родной Израиль. Ну вот теперь пусть и разбираются с любимым детищем», — отметил Медведев.

Он добавил, что при всем этом существует очевидная опасность перехода ближневосточного конфликта в глобальный, о чем, напомнил Медведев, «постоянно говорит и сам Трамп».

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Ранее Дмитрий Медведев предупредил, что атаки на ядерные объекты опасны и могут привести к катастрофе, подобной чернобыльской. «Все, включая министра обороны Израиля с его громким заявлением о судьбе Хаменеи, должны понимать, что атаки на ядерные объекты чрезвычайно опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии», — напомнил он.