Путин высказался об урегулировании конфликта между Израилем и Ираном

Озабоченности Израиля в отношении Ирана следует снять, заявил в беседе с журналистами телеканала Sky News Arabia президент России Владимир Путин. Лидер добавил, что возможности для этого есть.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по десяткам военных и ядерных объектов Ирана. В ответ Тегеран ответил серией ракетных атак. Израильское правительство объяснило свое решение тем, что иранские ученые якобы вплотную приблизились к созданию ядерной бомбы.

«Если у Израиля есть какие-то озабоченности, то их нужно снять, и формы, возможности снятия этих озабоченностей есть, как я уже сказал, на мой взгляд», — отметил президент России.

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В первые дни после конфликта крупные державы сделали ряд заявлений о конфликте. Россия, Турция и Китай призвали стороны сесть за стол мирных переговоров. США назвали удары ВВС Израиля превосходными и потребовали, чтобы Тегеран немедленно капитулировал.