Путин назвал условия для разрешения конфликта с Украиной

Украина должна оставаться нейтральной и не вступать в военные альянсы, заявил президент РФ Владимир Путин, передает телеканал Sky News Arabia.

© Lenta.ru

Он назвал условия для разрешения конфликта с Украиной. По словам главы государства, Украина должна быть нейтральной страной и не вступать в альянсы. По мнению Путина, это станет основой для долгосрочной стабильности в регионе.

«Необходимо заявить о нейтралитете Украины, о том, что она не будет вступать ни в какие иностранные альянсы, что она не будет обладать ядерным оружием», — подчеркнул политик.

Путин обнародовал секретную внешнеполитическую доктрину России

Ранее Путин дал совет Украине и предложил Киеву сесть за стол переговоров.