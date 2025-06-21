Путин пожелал Украине лучшей участи

Украина заслуживает лучшей участи, поэтому не должна быть инструментом третьих сторон, которые намеренно затягивают конфликт. Об этом президент заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью Sky News Arabia.

«Третьи стороны заинтересованы не в том, чтобы урегулировать конфликт, а в использовании Украины в своих целях. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках тех, кто намерен действовать против России», — указал глава государства.