Украинским властям нужно признать итоги референдумов в четырех регионах. Об этом в интервью Sky News Arabia заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, игнорирование этих результатов «означает вероятность возобновления вооруженного конфликта».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point заявил, что мир на Украине возможен только после вывода украинских военных из регионов Донбасса и Новороссии, которые вошли в границы России по итогам референдумов.

Он напомнил, что Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики закреплены в Конституции РФ как неотъемлемые части РФ.