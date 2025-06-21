Неонационалистические и нацистские элементы должны быть устранены из украинского руководства, заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia российский президент Владимир Путин.

«Ни в коем случае какие-то неонационалистические, нацистские элементы не должны командовать Украиной. Исходим из того, что все рудименты неонацизма на Украине будут устранены», — подчеркнул Путин.

Он также заявил о необходимости в рамках урегулирования конфликта решения вопросов гуманитарного характера, в том числе статуса русского языка.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Европа снова «нашла нацистский флаг» для тупиковой авантюры по нанесению России «стратегического поражения».

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, в свою очередь, заявил, что Европа сама взрастила нацизм на Украине, подготавливая её к противостоянию с Россией.