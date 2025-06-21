Путин высказался о дружбе украинцев с Россией

Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в том, что большинство украинцев заинтересованы в дружественных отношениях с Россией. Об этом президент заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью Sky News Arabia.

«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в дружественных отношениях с нами. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле еще в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть, что тогда мы были очень близки к подписанию соглашения», — отметил российский лидер.

Ранее Путин выразил мнение, что русские и украинцы — один народ, поэтому можно считать, что «вся Украина наша». Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.