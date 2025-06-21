«У нас все ходы записаны»: Путин, выступая на ПМЭФ, предупредил и своих, и чужих

В пятницу, 20 июня, «русский Давос» привлек внимание всех крупнейших мировых изданий - от Japan Times до Le Monde. В этот день на пленарной сессии ПМЭФ выступал Владимира Путина. Само заседание длилось около четырех часов, а сам президент в очередной раз отметился запоминающимися фразами.

Например: «У нас все ходы записаны», - так он обратился к модератору сессии гендиректору и ведущему телеканала Sky News Arabia Надиму Котейшу, который отлично знал, что Путин свой путь к президентству начинал в КГБ.

Или: «Там, где ступает нога русского солдата – то наше». «У нас нет такой задачи забрать Сумы… Но в принципе я этого не исключаю» — эти фразы прозвучали, как предупреждение и Украине, и ее европейским кураторам.

В пленарной дискуссии Путин пообещал продолжения мирных переговоров с Украиной и даже согласился включить в них Владимира Зеленского. Правда, сам же поставил вопрос: в качестве кого тот будет подписывать документы? Также Путин пообещал продолжить наступление в Сумской области и создание «буферной зоны».

Но все же больше президент говорил об экономике. Экономике военного времени.

Агентство Reuters обратило внимание: Путин поставил точку в дискуссии, которая велась и задолго до форума, и в его кулуарах - о рисках стагнации. Путин в программном выступлении поставил задачу: обеспечить сбалансированность экономики, что включает умеренную инфляцию, низкий уровень безработицы и устойчивый экономический рост. По мнению Reuters, это будет однозначно означать снижение ключевой ставки, чтобы стимулировать экономику. Общий вывод: многолетний «горячий» конфликт не убивает российскую экономику, как того хотят на Западе.

Al Jazeera пишет, что Путин потребовал от правительства и Центробанка «не допустить ни при каких обстоятельствах риска стагнации и даже рецессии». Экономика России с 2022 года демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции, однако в основном за счет ВПК: высокие расходы на оборону стимулируют рост и поддерживают низкий уровень безработицы, несмотря на рост инфляции. Путин считает, что не только ВПК является драйвером экономики, но и другие отрасли. При этом рост военной промышленности способствовал разработке новых технологий, которые стали доступны гражданскому сектору.

Сам форум доказал, что Россия больше не будет жадно ждать западных инвестиций, пишет The New York Times. Если в первые годы форума сюда направляли представителей западные корпоративные гиганты, такие как BP, Chevron, Deutsche Bank и Total, то теперь география форума сильно изменилась. И стала более разнообразной вместе с развитием Глобального Юга.

- ПМЭФ, несомненно, служит для России катализатором, позволяющим обойти попытки Запада изолировать Россию. Аэропорты работают в обычном режиме, и даже туризм, которому способствуют туристы из стран Глобального Юга, процветает, - делится наблюдениями издатель и главный редактор Global South Media Network Эбби Макоэ. - В магазинах полно товаров российского производства, что свидетельствует о том, насколько экономика самодостаточна.

Официальным автомобилем был выбран китайский бренд Tank, а не Mercedes, пишет The New York Times. А почетным гостем форума было королевство Бахрейн - одна из богатейших стран планеты. В Санкт-Петербург приехали многие ключевые фигуры стран Глобального Юга. Например, президент Индонезии Прабово Субианто, генсек ОПЕК Хайсам Аль-Гайс, принц Саудовской Аравии и министр энергетики Абдулазиз бин Салман, вице-президент ЮАР Пол Машатиле, президент Нового банка развития Дилма Роуссефф (бывший президент Бразилии) и многие другие.

- Смысл форума в том, что Россия больше никогда не будет так сильно зависеть от бизнеса с Западом, - пишет The New York Times. - Россия в ответ на попытки Запада изолировать её переориентировалась на Китай и, в меньшей степени, на Индию и арабские монархии Ближнего Востока.

Все девять нынешних членов БРИКС+ присутствовали на ПМЭФ-2025. Издание Independent Online цитирует индийского магната Сэмми Котвани, основателя компании Imperial Tailoring Company. Выступая на форуме, он заявил, что тысячи компаний, участвующих в ПМЭФ, в значительной степени руководствуются одним и тем же принципом: «Бизнес — это прибыль». Котвани отметил, что индийские компании готовы инвестировать в новые регионы России, в том числе в Донбасс.

Особенно важен визит в Санкт-Петербург президента Индонезии Прабово Субианто, пишет Financial Times. Ради приезда на ПМЭФ он даже пропустил саммит «Большой семерки» в Канаде.

Прабово называет Россию «великим другом», при нем Индонезия стала членом БРИКС. Он бывший министр обороны Индонезии, и сразу после его избрания президентом Индонезия провела свои первые совместные военно-морские учения с Россией.

Financial Times отмечает, что Прабово еще в 2023 году предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включал создание демилитаризованной зоны и проведение референдума под эгидой ООН в «различных спорных районах». Это предложение вызвало резкую критику со стороны Киева, а вот в России восприняли очень благосклонно. Такие друзья на Глобальном Юге России нужны.