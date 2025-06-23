Минцифры хочет запретить перепрошивать мобильные устройства

В России пользователям будет запрещено изменять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI). Об этом, ссылаясь на разработанные министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поправки к федеральному закону "О связи", сообщает газета "Известия".

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Предлагаемые министерством поправки являются частью объемного законопроекта, который направлен на борьбу с киберпреступностью. В соответствии с ним планируется создать единую базу мобильных устройств и ввести черные списки уникальных номеров. В документе говорится, что при наличии признаков недостоверности сведений об идентификаторе или совершения противоправных действий информация об этом передается в государственную информационную систему противодействия правонарушениям.

По словам экспертов, киберпреступники часто меняют уникальный IMEI, что позволяет им скрыть устройство, которое послужило инструментом мошенничества. 19 июня сообщалось, что мошенники обманули несколько депутатов российской Госдумы.