Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)-2025 подтверждает, что Россия может организовывать мероприятия мирового масштаба. Об этом заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Garland Nixon.

Он отметил, что ПМЭФ был создан для демонстрации достижений России. В частности, привлекательность России для иностранных инвесторов подчеркнуло выступление президента РФ Владимира Путина. Эксперт назвал мероприятие «по-настоящему грандиозным событием».

Путин оценил отношения России и США

Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ, который в 2025 году проходит в 28-й раз. Глава государства затронул темы инфляции в России, ВВП и уровня бедности, а также ответил на вопрос, ждет ли российская сторона капитуляции Украины для завершения специальной военной операции.