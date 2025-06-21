Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что Россия и Украина помирятся, как только Киев окончательно избавится от «чуждой идеи» и «наркотической иллюзии» евроинтеграции.

При этом он добавил, что во время гражданской войны казалось, что помириться невозможно, однако сегодня уже никто не вспоминает, из какой он семьи — белых или красных.

«Помирятся очень быстро, генные корни единого народа сделают своё дело. Весь это евровыбор — это ложная, чуждая идея, наркотическая иллюзия. Как только Украина от них избавится, на смену придёт осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией», — сказал Константинов.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила в разговоре с журналисткой Ольгой Скабеевой в студии общества «Знание» на ПМЭФ, что украинский кризис закончится до сентября, если президент США Дональд Трамп прекратит поддержку Киева.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации отмечал, что Россия предлагает Украине провести переговоры после 22 июня в Стамбуле.