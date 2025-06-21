В России рассказали о «самом лучшем предложении» Украине

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Меморандум России об урегулировании военного конфликта является «самым лучшим предложением» для Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

В России рассказали о «самом лучшем предложении» Украине
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«Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня», — подчеркнул он.

Дипломат призвал Киев принять его, отметив, что в противном случае ситуация для украинской стороны будет ухудшаться.

В меморандуме по урегулированию конфликта Москва потребовала от Киева вывести войска с территории новых регионов России. В числе требований российской стороны остался пункт о выводе украинских военных с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.