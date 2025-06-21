Небензя: только выход на конструктивные переговоры может спасти Киев
Постпред РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя рассказал, что может спасти Киев. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, только незамедлительный выход на конструктивные переговоры может спасти Киев «от полной катастрофы».
«Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, — это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры», — поделился Небензя.
До этого Небензя советовал Киеву принять российский меморандум, так как «дальше будет только хуже».
Также официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что конфликт России и Украины можно разрешить только путем договоренностей.
Небензя заявил о неизбежности военного поражения Киева при отказе от переговоров
19 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ призвал Украину как можно скорее возобновить переговоры, указав, что Москва «готова решать по стамбульским принципам», предложенным в 2022 году.
Ранее Зеленский признал, что Украина не хочет воевать до 2026 года.