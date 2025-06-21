Постпред РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя рассказал, что может спасти Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам дипломата, только незамедлительный выход на конструктивные переговоры может спасти Киев «от полной катастрофы».

«Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, — это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры», — поделился Небензя.

До этого Небензя советовал Киеву принять российский меморандум, так как «дальше будет только хуже».

Также официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что конфликт России и Украины можно разрешить только путем договоренностей.

Небензя заявил о неизбежности военного поражения Киева при отказе от переговоров

19 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ призвал Украину как можно скорее возобновить переговоры, указав, что Москва «готова решать по стамбульским принципам», предложенным в 2022 году.

Ранее Зеленский признал, что Украина не хочет воевать до 2026 года.