В МИД прокомментировали сообщения о наличии у Захаровой гражданства США

Вбросы о наличии у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой гражданства США являются злонамеренным циничным вымыслом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в министерстве, иноагенты на фоне неудач киевского режима записали очередной "разоблачительный" ролик.
"Про Марию Захарову иноагенты врут не первый год. Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у нее гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты. Вбросы объединяет одно - полное отсутствие фактов и злонамеренный циничный вымысел", - указали в МИД.
"Так и в "новом" ролике сенсаций - ни одной. Аргументов - тоже ноль. Степень оригинальности - в глубоком минусе. Потому и вместо анализа - лозунги, а вместо фактов - личные обиды", - подчеркнули в МИД РФ.