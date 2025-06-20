В МИД прокомментировали сообщения о наличии у Захаровой гражданства США

Вбросы о наличии у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой гражданства США являются злонамеренным циничным вымыслом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в министерстве, иноагенты на фоне неудач киевского режима записали очередной "разоблачительный" ролик.

"Про Марию Захарову иноагенты врут не первый год. Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у нее гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты. Вбросы объединяет одно - полное отсутствие фактов и злонамеренный циничный вымысел", - указали в МИД.