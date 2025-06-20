Cенатор Пушков: на Западе планируют смену режима в Иране

Попытки западных лидеров способствовать смене правительства в Иране приведут к необратимым последствиям для Европы.

Об этом написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Он напомнил, что курс Запада на «смену режима» в Ираке, Ливии и Сирии породил огромные волны беженцев.

«Теперь на Западе планируют смену режима в Иране. Словно не понимают, что в итоге все эти «смены» ведут к чудовищной дестабилизации в подвергаемых им странах и уничтожат сам Запад, каким мы его знаем», — заявил Пушков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил RT, что Россия считает неприемлемым то, что на Западе ведутся разговоры о свержении властей в Иране.