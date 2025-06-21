Евросоюз (ЕС) хотел бы смены власти в России. Сейчас Брюссель для этого делает то же, что Израиль в отношении Ирана. Об этом рассказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, пишет ТАСС.

«На последнем совещании профильных министров австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после "смены режима в России" — если президент Путин уйдет -—можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа», — напомнила она.

По словам Кнайсль, то, что делает Европейский союз, это то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в РФ, посетовала экс-министр.

Кнайсль описала планы Израиля вторгнуться в Иран одним русским словом

Ранее бывшая глава МИД Австрии назвала умение прощать главным качеством русских. По ее словам, русская душа представляет собой загадку, которую она только начинает разгадывать.

Также Кнайсль поделилась мнением, что в отношениях между Россией и Соединенными Штатами начинает восстанавливаться «симметрия».