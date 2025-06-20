Богданов: Израиль не соблюдал резолюции Совбеза ООН с 1967 года

Израиль не соблюдал резолюции Совбеза ООН с 1967 года, отметил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Об этом он заявил на сессии RT «Россия и арабский мир — новые центры принятия решений на мировой арене». Видео опубликовано в Telegram-канале RT.

Он отметил, что без этого восстановление прочного мира на Ближнем Востоке невозможно.

«Создаются новые проблемы. Может быть, кому-то хочется отвлечь внимание от старых нерешённых проблем, но это только накладывается одно на другое», — заявил Богданов.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Великобритания, ФРГ, США и Франция фактически являются соучастниками агрессии Израиля в сторону Ирана.