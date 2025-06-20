Захарова отреагировала на заявление МАГАТЭ об Иране

Заявление МАГАТЭ доказывает, что атака на Иран была неспровоцированной. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она напомнила, что ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на момент начала ударов «никаких материалов, данных о наличии у Ирана хотя бы признаков того, что беспокоит Израиль, у них не было и нет».

«То, что агрессия Израиля по отношению к Ирану является неспровоцированной, доказывают в том числе слова главы Международного агентства по атомной энергии», — добавила Захарова.

Также она обвинила западные СМИ в фокусировке на «всем, чем угодно», кроме важного в вопросе войны Израиля и Ирана. По словам Захаровой, сейчас первостепенной темой для них должен быть тот факт, что «одно государство наносит удары по атомным объектам с ядерными материалами другого». Однако вместо этого они пишут «о количестве атак и самой эскалации».