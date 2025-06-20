Путин раскрыл, куда ВС РФ могут дойти на Украине

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, куда ВС РФ могут дойти на Украине, заявил, что «вся Украина наша». Об этом он сказал на пленарном заседании ПМЭФ, передает РИА Новости.

Гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Котеич обратил внимание на то, что, несмотря на слова Путин о том, что Россия не претендует на другие украинские регионы, кроме уже вошедших в состав РФ, российские военные продолжают «идти дальше».

«Какой конечный итог вы видите? Куда может дойти ваша армия?» — спросил он.

Путин ответил, что считает русских и украинцев одним народом.

«В этом смысле вся Украина наша», — добавил президент РФ, отметив, что происходит определенная логика боевых действий, в результате которой российские войска оказываются на разных территориях.

Путин подчеркнул, что Москва «не настаивает на капитуляции Украины, она требует признания реалий, которые сложились на земле».